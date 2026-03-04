Рейтинг@Mail.ru
В Иране опровергли данные СМИ о якобы готовности прекратить конфликт
17:40 04.03.2026 (обновлено: 18:06 04.03.2026)
В Иране опровергли данные СМИ о якобы готовности прекратить конфликт
В Иране опровергли данные СМИ о якобы готовности прекратить конфликт - РИА Новости, 04.03.2026
В Иране опровергли данные СМИ о якобы готовности прекратить конфликт
В Иране опровергли данные СМИ, что Тегеран после ударов США и Израиля передал сигнал о готовности обсудить прекращение конфликта, сообщило иранское агентство... РИА Новости, 04.03.2026
иран, тегеран (город), сша, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, израиль
Иран, Тегеран (город), США, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Израиль
В Иране опровергли данные СМИ о якобы готовности прекратить конфликт

Tasnim: Иран опроверг данные СМИ о сигнале готовности прекратить конфликт

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. В Иране опровергли данные СМИ, что Тегеран после ударов США и Израиля передал сигнал о готовности обсудить прекращение конфликта, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в министерстве разведки Ирана.
Ранее газета New York Times сообщила, что Иран после ударов США и Израиля передал через посредников сигнал о готовности обсуждать прекращение конфликта.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Хегсет прокомментировал реакцию России и Китая на операцию против Ирана
Вчера, 16:38
"Осведомленный источник в министерстве разведки сообщил Tasnim, что статья в New York Times является вымыслом и психологической операцией во время войны", - сообщило агентство.
Источник агентства также заявил, что Иран не сомневается в своих намерениях "наказывать врага".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Все намного хуже". В США выступили с тревожным предупреждением из-за Ирана
Вчера, 17:06
 
