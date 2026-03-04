https://ria.ru/20260304/iran-2078541683.html
В Иране опровергли данные СМИ о якобы готовности прекратить конфликт
В Иране опровергли данные СМИ о якобы готовности прекратить конфликт - РИА Новости, 04.03.2026
В Иране опровергли данные СМИ о якобы готовности прекратить конфликт
В Иране опровергли данные СМИ, что Тегеран после ударов США и Израиля передал сигнал о готовности обсудить прекращение конфликта, сообщило иранское агентство... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:40:00+03:00
2026-03-04T17:40:00+03:00
2026-03-04T18:06:00+03:00
В Иране опровергли данные СМИ о якобы готовности прекратить конфликт
Tasnim: Иран опроверг данные СМИ о сигнале готовности прекратить конфликт