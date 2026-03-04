Рейтинг@Mail.ru
НАТО осудила Тегеран после сообщений о падении ракеты в Турции
17:24 04.03.2026
НАТО осудила Тегеран после сообщений о падении ракеты в Турции
НАТО осудила Тегеран после сообщений о падении ракеты в Турции
в мире
турция
иран
тегеран (город)
нато
военная операция сша и израиля против ирана
РИА Новости
2026
в мире, турция, иран, тегеран (город), нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Иран, Тегеран (город), НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. НАТО выступила с осуждением Тегерана после сообщений о падении в Турции ракеты, запущенной, предположительно, из Ирана, заявление представителя альянса Эллисон Харт приводит агентство Рейтер.
Запущенная, предположительно, из Ирана баллистическая ракета была уничтожена в небе над Турцией впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке, обошлось без жертв, сообщило в среду минобороны Турции.
"Мы осуждаем нанесение Ираном ударов по Турции", - цитирует агентство слова Харт.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Турция предупредила о возможном ответе после падения ракеты
