Рейтинг@Mail.ru
Иран пригрозил ответить Израилю в случае атаки на посольство в Ливане - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 04.03.2026 (обновлено: 16:58 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/iran-2078520195.html
Иран пригрозил ответить Израилю в случае атаки на посольство в Ливане
Иран пригрозил ответить Израилю в случае атаки на посольство в Ливане - РИА Новости, 04.03.2026
Иран пригрозил ответить Израилю в случае атаки на посольство в Ливане
Израильские посольства станут целями для Ирана, если Израиль атакует иранское посольство в Ливане, заявил представитель вооруженных сил исламской республики... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:44:00+03:00
2026-03-04T16:58:00+03:00
в мире
ливан
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078132573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db7377299e463bce764a1c39a296cfba.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078083128.html
ливан
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078132573_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_98975cfa0fe5e3a50b9260073b954471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран пригрозил ответить Израилю в случае атаки на посольство в Ливане

Тегеран пригрозил ответить Израилю в случае атаки на посольство Ирана в Ливане

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Израильские посольства станут целями для Ирана, если Израиль атакует иранское посольство в Ливане, заявил представитель вооруженных сил исламской республики Абольфазль Шекарчи.
"До настоящего момента нам не было дела до посольств сионистского режима (в мире - ред.), но (в случае - ред.) если сионистский режим нацелится на наше посольство в Ливане, то целями для нас станут все его посольства", - привела слова Шекарчи гостелерадиокомпания Ирана.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Немедленно прекратить". На Западе призвали Иран пожалеть союзников
3 марта, 07:39
 
В миреЛиванИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала