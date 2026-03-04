https://ria.ru/20260304/iran-2078520195.html
Иран пригрозил ответить Израилю в случае атаки на посольство в Ливане - РИА Новости, 04.03.2026
Израильские посольства станут целями для Ирана, если Израиль атакует иранское посольство в Ливане, заявил представитель вооруженных сил исламской республики... РИА Новости, 04.03.2026
