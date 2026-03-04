https://ria.ru/20260304/iran-2078515003.html
"По всему региону". В США сделали тяжелое признание после убийства Хаменеи
"По всему региону". В США сделали тяжелое признание после убийства Хаменеи - РИА Новости, 04.03.2026
"По всему региону". В США сделали тяжелое признание после убийства Хаменеи
США и Израиль недооценили иранское общество, убив верховного лидера страны Али Хаменеи, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу... РИА Новости, 04.03.2026
"По всему региону". В США сделали тяжелое признание после убийства Хаменеи
Макгрегор: США и Израиль недооценили Иран, убив Хаменеи
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости
. США и Израиль недооценили иранское общество, убив верховного лидера страны Али Хаменеи, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале
.
"Предполагается, что Иран — это какая-то стародавняя община, в которой, когда лидера убивают, должно произойти собрание старейшин, и пока оно не случится, ничего не будет происходить. И если вы убьете достаточное количество вождей этого племени, то оно распадется", — заявил он.
Эксперт отметил, что не наблюдает никаких доказательств такой тенденции.
"Нет никакого ослабевания огня со стороны иранцев с начала войны. Они продолжают поражать цели по всему региону с большим успехом, особенно в Израиле. И я не вижу никаких доказательств, что это прекратится", — подчеркнул Макгрегор.
По мнению аналитика, убийство верховного лидера республики только увеличит стремление иранцев к сопротивлению.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве
заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном
ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи
. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке
.
В России
заявили, что операция Вашингтона
и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров
подчеркнул, что Москва
готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН
.
