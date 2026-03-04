Рейтинг@Mail.ru
16:30 04.03.2026 (обновлено: 17:55 04.03.2026)
"По всему региону". В США сделали тяжелое признание после убийства Хаменеи
"По всему региону". В США сделали тяжелое признание после убийства Хаменеи
в мире, израиль, тель-авив, сша, дэниел дэвис, али хаменеи, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана, оон, сергей лавров
"По всему региону". В США сделали тяжелое признание после убийства Хаменеи

Макгрегор: США и Израиль недооценили Иран, убив Хаменеи

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. США и Израиль недооценили иранское общество, убив верховного лидера страны Али Хаменеи, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале.
"Предполагается, что Иран — это какая-то стародавняя община, в которой, когда лидера убивают, должно произойти собрание старейшин, и пока оно не случится, ничего не будет происходить. И если вы убьете достаточное количество вождей этого племени, то оно распадется", — заявил он.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
На Западе раскрыли новую цель США в конфликте с Ираном
Вчера, 16:01
Эксперт отметил, что не наблюдает никаких доказательств такой тенденции.
"Нет никакого ослабевания огня со стороны иранцев с начала войны. Они продолжают поражать цели по всему региону с большим успехом, особенно в Израиле. И я не вижу никаких доказательств, что это прекратится", — подчеркнул Макгрегор.
По мнению аналитика, убийство верховного лидера республики только увеличит стремление иранцев к сопротивлению.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Не спеша уничтожают". На Западе заявили об ужасе от новых вооружений Ирана
Вчера, 03:57
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
