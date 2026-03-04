"По всему региону". В США сделали тяжелое признание после убийства Хаменеи

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. США и Израиль недооценили иранское общество, убив верховного лидера страны Али Хаменеи, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале

"Предполагается, что Иран — это какая-то стародавняя община, в которой, когда лидера убивают, должно произойти собрание старейшин, и пока оно не случится, ничего не будет происходить. И если вы убьете достаточное количество вождей этого племени, то оно распадется", — заявил он.

Эксперт отметил, что не наблюдает никаких доказательств такой тенденции.

"Нет никакого ослабевания огня со стороны иранцев с начала войны. Они продолжают поражать цели по всему региону с большим успехом, особенно в Израиле. И я не вижу никаких доказательств, что это прекратится", — подчеркнул Макгрегор.

По мнению аналитика, убийство верховного лидера республики только увеличит стремление иранцев к сопротивлению.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи . Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке