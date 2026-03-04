https://ria.ru/20260304/iran-2078512338.html
Глава Пентагона назвал одну из задач США в Иране
Глава Пентагона назвал одну из задач США в Иране
Вооруженные силы США стремятся лишить Иран возможности быстро восстановить свой военный потенциал на фоне продолжающейся военной кампании против исламской... РИА Новости, 04.03.2026
Хегсет: США стремятся лишить Иран возможности восстановить военный потенциал