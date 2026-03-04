Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона назвал одну из задач США в Иране
16:22 04.03.2026 (обновлено: 16:32 04.03.2026)
Глава Пентагона назвал одну из задач США в Иране
Вооруженные силы США стремятся лишить Иран возможности быстро восстановить свой военный потенциал на фоне продолжающейся военной кампании против исламской... РИА Новости, 04.03.2026
в мире, сша, иран, министерство обороны сша, пит хегсет, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Министерство обороны США, Пит Хегсет, Военная операция США и Израиля против Ирана
Хегсет: США стремятся лишить Иран возможности восстановить военный потенциал

© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране
Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Вооруженные силы США стремятся лишить Иран возможности быстро восстановить свой военный потенциал на фоне продолжающейся военной кампании против исламской республики, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
"Мы делаем всё, чтобы Иран не смог быстро восстановить свои боевые возможности", - сказал Кейн во время пресс-брифинга в Пентагоне.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреСШАИранМинистерство обороны СШАПит ХегсетВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
