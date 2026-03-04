Посол Ирана рассказал, когда объявят имя нового верховного лидера

МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Имя нового верховного лидера Исламской Республики Иран будет объявлено максимум до следующей недели, сообщил журналистам посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

Ранее настоятель пятничной молитвы в Тегеране и член Совета экспертов, занимающегося вопросами избрания руководителя Ирана , Ахмад Хатами заявил, что в Иране определились с возможными кандидатурами на пост верховного лидера страны.

"Совет экспертов состоит из нескольких ученых, они будут выбирать нового лидера. Они должны определить кандидатов и принять решение. Максимум до следующей недели будет объявлено имя нового лидера", - передает слова дипломата агентство Белта

Санеи подчеркнул, что ситуация внутри страны находится под контролем, работают различные организации.

"Неправильные и ошибочные расчеты наших врагов были в том, что разрушится наша система с убийством руководства страны. Наша система существует благодаря тому, что она рассчитана на силу народа, и она будет продолжать свое движение вперед", - добавил посол.

Он назвал недопустимыми нападения на гражданские объекты - школы, больницы, в результате чего погибли мирные граждане Ирана, и заявил о решимости иранцев продолжать борьбу.

"Иранцы не сдаются. Многие удивлены, как, несмотря на 47 лет санкций, Иран может отвечать на это нападение. Война - это не наш выбор. Мы выбирали дипломатию", - сказал посол.

При этом, подчеркнул Алиреза Санеи, Организация Объединенных Наций показала свою неспособность урегулировать конфликт.

"Они уже доказали, что некомпетентны и не могут выполнять свои задачи и функции", - заключил дипломат.

Ранее газета Financial Times сообщила, что наиболее вероятный кандидат на пост лидера - Моджтаба Хаменеи, сын убитого главы Али Хаменеи . Также в качестве кандидатов рассматривают члена временного руководящего совета Алиреза Арафи и внука первого лидера Хасана Хомейни.