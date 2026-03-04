"Хаос и неразбериха". Произошедшее в США после атаки на Иран поразило Запад

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. США продемонстрировали, что у них нет никакой стратегии в конфликте с Ираном, пишет The Guardian.
"Пит Хегсет и Марко Рубио в этих вопросах "плавают", и в Пентагоне, Госдепартаменте и штабе национальной безопасности воцарились хаос и неразбериха: никто ни за что не отвечает", — отмечается в публикации.
По мнению автора материала, Вашингтон столкнулся с взаимоисключающими советами по поводу стратегии и маневров, из-за чего принимаются непоследовательные решения.
"С этой точки зрения единственные, кто имеют хоть какое-то представление о том, что происходит, — это генералы и высшее руководство Пентагона, которые получают оперативные донесения из Ирана в режиме реального времени", — говорится в материале.
Однако, по данным издания, и генералы испытывают тревогу, так как опасаются, что противостояние с Ираном может истощить ресурсы Соединенных Штатов.
Кроме того, аналитики боятся, что президент США Дональд Трамп и его приближенные недооценивают численность и решимость иранской армии.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
