15:19 04.03.2026 (обновлено: 17:41 04.03.2026)
СМИ: Иран после ударов США и Израиля сообщил о готовности окончить конфликт
СМИ: Иран после ударов США и Израиля сообщил о готовности окончить конфликт
Иран после ударов США и Израиля передал через посредников сигнал о готовности обсуждать прекращение конфликта, утверждает газета The New York Times. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:19:00+03:00
2026-03-04T17:41:00+03:00
СМИ: Иран после ударов США и Израиля сообщил о готовности окончить конфликт

NYT: Иран после ударов США и Израиля сообщил о готовности прекратить конфликт

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Иран после ударов США и Израиля передал через посредников сигнал о готовности обсуждать прекращение конфликта, утверждает газета The New York Times.
"По словам источников, осведомленных о ходе переговоров, на следующий день после начала атак сотрудники разведки Ирана через посредников обратились к ЦРУ с предложением обсудить условия прекращения конфликта", — пишет издание.
Портрет Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Убийство Хаменеи "разбудит спящий вулкан", считает посол Ирана
Вчера, 14:41
 
