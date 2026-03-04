https://ria.ru/20260304/iran-2078486424.html
СМИ: Иран после ударов США и Израиля сообщил о готовности окончить конфликт
СМИ: Иран после ударов США и Израиля сообщил о готовности окончить конфликт - РИА Новости, 04.03.2026
СМИ: Иран после ударов США и Израиля сообщил о готовности окончить конфликт
Иран после ударов США и Израиля передал через посредников сигнал о готовности обсуждать прекращение конфликта, утверждает газета The New York Times. РИА Новости, 04.03.2026
СМИ: Иран после ударов США и Израиля сообщил о готовности окончить конфликт
NYT: Иран после ударов США и Израиля сообщил о готовности прекратить конфликт