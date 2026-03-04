Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана
14:52 04.03.2026 (обновлено: 15:20 04.03.2026)
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана

© REUTERS / Anadolu/Mostafa AlkharoufРабота израильской системы ПВО. 4 марта 2026
© REUTERS / Anadolu/Mostafa Alkharouf
Работа израильской системы ПВО. 4 марта 2026
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана по Государству Израиль, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила пресс-служба армии.
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают, чтобы перехватить угрозу", - говорится в сообщении
