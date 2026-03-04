США считают, что Иран не предлагал компромиссов на переговорах, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа считают, что Иран на переговорах в Омане не предлагал значительных компромиссов по ключевым спорным вопросам, сообщает телеканал MSNBC со ссылкой на американских чиновников.
"Иранцы никогда не предлагали пойти на значимые уступки", - заявили телеканалу высокопоставленные представители администрации США на закрытом брифинге для журналистов, выступая на условиях анонимности.
По их словам, предложения Тегерана, по мнению Вашингтона, позволяли бы Ирану продолжать развитие ядерной программы. Американские чиновники также утверждают, что иранские переговорщики отказались обсуждать ракетную программу страны и финансирование союзных вооружённых группировок в регионе.
Источник, знакомый с ходом переговоров, подтвердил телеканалу, что иранская сторона не обсуждала эти вопросы со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. При этом взамен представители Ирана предложили рассмотреть их в рамках более широких переговоров по региональной проблематике.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.