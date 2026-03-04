Иран поразил не менее девяти военных баз США за 48 часов, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Иранские военные поразили не менее девяти американских баз на Ближнем Востоке за два дня, сообщил Иранские военные поразили не менее девяти американских баз на Ближнем Востоке за два дня, сообщил CNN со ссылкой на данные спутниковой съемки и видеоматериалы очевидцев.

Телеканал уточнил, что под удар попали четыре объекта в Кувейте, два — в ОАЭ , по одному — в Бахрейне, Ираке и Катаре.

Тегеран подчеркивал, что реализует право на самооборону и продолжит наносить ответные удары по объектам ВС США в регионе до прекращения агрессии.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.

По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.

В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.