Рейтинг@Mail.ru
Иран поразил не менее девяти военных баз США за 48 часов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 04.03.2026 (обновлено: 18:36 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/iran-2078464655.html
Иран поразил не менее девяти военных баз США за 48 часов, пишут СМИ
Иран поразил не менее девяти военных баз США за 48 часов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Иран поразил не менее девяти военных баз США за 48 часов, пишут СМИ
Иранские военные поразили не менее девяти американских баз на Ближнем Востоке за два дня, сообщил CNN со ссылкой на данные спутниковой съемки и видеоматериалы... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:24:00+03:00
2026-03-04T18:36:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
марко рубио
красный полумесяц
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a913f97f9a19d7d8d7159099c6ab8f5b.jpg
https://ria.ru/20260303/ksir-2078191185.html
https://ria.ru/20260304/katastrofa-2078340963.html
иран
сша
ближний восток
кувейт
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f84d120879bc69626a44501a758bd897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, марко рубио, красный полумесяц, дональд трамп, владимир путин, кувейт, израиль, али хаменеи
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, Марко Рубио, Красный полумесяц, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кувейт, Израиль, Али Хаменеи
Иран поразил не менее девяти военных баз США за 48 часов, пишут СМИ

CNN: Иран поразил не менее девяти баз США на Ближнем Востоке за 48 часов

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс в Тегеране
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Иранские военные поразили не менее девяти американских баз на Ближнем Востоке за два дня, сообщил CNN со ссылкой на данные спутниковой съемки и видеоматериалы очевидцев.
Телеканал уточнил, что под удар попали четыре объекта в Кувейте, два — в ОАЭ, по одному — в Бахрейне, Ираке и Катаре.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
3 марта, 14:17
Тегеран подчеркивал, что реализует право на самооборону и продолжит наносить ответные удары по объектам ВС США в регионе до прекращения агрессии.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против ИранаМарко РубиоКрасный полумесяцДональд ТрампВладимир ПутинКувейтИзраильАли Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала