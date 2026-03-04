Иран поразил не менее девяти военных баз США за 48 часов, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Иранские военные поразили не менее девяти американских баз на Ближнем Востоке за два дня, сообщил CNN со ссылкой на данные спутниковой съемки и видеоматериалы очевидцев.
Телеканал уточнил, что под удар попали четыре объекта в Кувейте, два — в ОАЭ, по одному — в Бахрейне, Ираке и Катаре.
Тегеран подчеркивал, что реализует право на самооборону и продолжит наносить ответные удары по объектам ВС США в регионе до прекращения агрессии.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе.