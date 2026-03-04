Рейтинг@Mail.ru
Страны Персидского залива столкнулись с "кошмарным сценарием", пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 04.03.2026 (обновлено: 13:01 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/iran-2078432829.html
Страны Персидского залива столкнулись с "кошмарным сценарием", пишут СМИ
Страны Персидского залива столкнулись с "кошмарным сценарием", пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Страны Персидского залива столкнулись с "кошмарным сценарием", пишут СМИ
Страны Персидского залива столкнулись с "кошмарным сценарием" из-за начала США и Израилем операции против Ирана, пишет газета New York Times. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:52:00+03:00
2026-03-04T13:01:00+03:00
в мире
иран
сша
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078288469_0:83:1024:659_1920x0_80_0_0_587be20a02b7c0d16d949297d8dc3244.jpg
https://ria.ru/20260304/opros-2078381177.html
https://ria.ru/20260304/katastrofa-2078340963.html
иран
сша
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078288469_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_0c721f75c7bfce4c141c60369c17f5fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана
Страны Персидского залива столкнулись с "кошмарным сценарием", пишут СМИ

NYT: операция США против Ирана — кошмарный сценарий для стран Персидского залива

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара по Тегерану
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара по Тегерану. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Страны Персидского залива столкнулись с "кошмарным сценарием" из-за начала США и Израилем операции против Ирана, пишет газета New York Times.
"Годами страны Персидского залива опасались перспективы выходящей из под контроля войны с Ираном, которая привела бы к ударам по их сверкающим городам ракетами и беспилотниками, заблокировала бы поток туристов... Но США и Израиль начали массированное наступление, которое быстро переросло в кошмарный сценарий для лидеров стран Персидского залива", - пишет издание.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Опрос показал, сколько американцев одобряют операцию против Ирана
Вчера, 10:02
Как отмечает издание, по меньшей мере семь человек погибли в странах Персидского залива после начала операции против Ирана и ответных действий Тегерана. Теперь правительства стран сталкиваются с неудобными вопросами о том, хватит ли у них запасов противоракетных комплексов и стратегических продовольственных резервов на весь конфликт. Также остается открытым вопрос, будут ли они присоединяться к операции против Ирана или предпочтут удвоить дипломатические усилия, добавляет New York Times.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАПерсидский заливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала