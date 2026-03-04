Страны Персидского залива столкнулись с "кошмарным сценарием", пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Страны Персидского залива столкнулись с "кошмарным сценарием" из-за начала США и Израилем операции против Ирана, пишет газета New York Times.
"Годами страны Персидского залива опасались перспективы выходящей из под контроля войны с Ираном, которая привела бы к ударам по их сверкающим городам ракетами и беспилотниками, заблокировала бы поток туристов... Но США и Израиль начали массированное наступление, которое быстро переросло в кошмарный сценарий для лидеров стран Персидского залива", - пишет издание.
Как отмечает издание, по меньшей мере семь человек погибли в странах Персидского залива после начала операции против Ирана и ответных действий Тегерана. Теперь правительства стран сталкиваются с неудобными вопросами о том, хватит ли у них запасов противоракетных комплексов и стратегических продовольственных резервов на весь конфликт. Также остается открытым вопрос, будут ли они присоединяться к операции против Ирана или предпочтут удвоить дипломатические усилия, добавляет New York Times.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.