В Иране определились с кандидатурами на пост верховного лидера

ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. В Иране определились с возможными кандидатурами на пост верховного лидера страны, заявил настоятель пятничной молитвы в Тегеране и член Совета экспертов, занимающегося вопросами избрания руководителя Ирана, Ахмад Хатами.

"При первой возможности будет определен верховный лидер, мы близки к этому, но сейчас военное положение... Да, так и есть, варианты (кандидатуры - ред.) определены ", - сказал он в эфире иранского телевидения.