https://ria.ru/20260304/iran-2078424575.html
В Иране определились с кандидатурами на пост верховного лидера
В Иране определились с кандидатурами на пост верховного лидера - РИА Новости, 04.03.2026
В Иране определились с кандидатурами на пост верховного лидера
В Иране определились с возможными кандидатурами на пост верховного лидера страны, заявил настоятель пятничной молитвы в Тегеране и член Совета экспертов,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:32:00+03:00
2026-03-04T12:32:00+03:00
2026-03-04T13:02:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
али хаменеи
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_560:884:2629:2048_1920x0_80_0_0_d1daade1822b6ff4e35f5c3c84d63e4d.jpg
https://ria.ru/20260304/ayatolly-2078265842.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078347149.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1aecf88edc8a3727770fb753b8bbd63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), сша, али хаменеи, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране определились с кандидатурами на пост верховного лидера
В Иране определились с возможными кандидатурами на пост верховного лидера
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. В Иране определились с возможными кандидатурами на пост верховного лидера страны, заявил настоятель пятничной молитвы в Тегеране и член Совета экспертов, занимающегося вопросами избрания руководителя Ирана, Ахмад Хатами.
"При первой возможности будет определен верховный лидер, мы близки к этому, но сейчас военное положение... Да, так и есть, варианты (кандидатуры - ред.) определены ", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Он также отметил, что после гибели Али Хаменеи
второй "мишенью" стал Совет экспертов.
В то же время другой член Совета экспертов аятолла Моджтаба Хосейни ранее заявил агентству IRNA, что сроки избрания нового руководителя пока не определены.
США
и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Руководящие функции до избрания Советом экспертов нового лидера перешли к временному руководящему совету, в который вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан
, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.