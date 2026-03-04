Рейтинг@Mail.ru
В Иране определились с кандидатурами на пост верховного лидера
12:32 04.03.2026 (обновлено: 13:02 04.03.2026)
В Иране определились с кандидатурами на пост верховного лидера
В Иране определились с кандидатурами на пост верховного лидера
Тегеран, Иран
Тегеран, Иран
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. В Иране определились с возможными кандидатурами на пост верховного лидера страны, заявил настоятель пятничной молитвы в Тегеране и член Совета экспертов, занимающегося вопросами избрания руководителя Ирана, Ахмад Хатами.
"При первой возможности будет определен верховный лидер, мы близки к этому, но сейчас военное положение... Да, так и есть, варианты (кандидатуры - ред.) определены ", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
Вчера, 10:54
Он также отметил, что после гибели Али Хаменеи второй "мишенью" стал Совет экспертов.
В то же время другой член Совета экспертов аятолла Моджтаба Хосейни ранее заявил агентству IRNA, что сроки избрания нового руководителя пока не определены.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Руководящие функции до избрания Советом экспертов нового лидера перешли к временному руководящему совету, в который вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Сын Хаменеи стал кандидатом на пост верховного лидера Ирана, пишут СМИ
Вчера, 04:21
 
