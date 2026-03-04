https://ria.ru/20260304/iran-2078416502.html
В МИД обеспокоены намерениями США продолжать боевые действия в Иране
В МИД обеспокоены намерениями США продолжать боевые действия в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
В МИД обеспокоены намерениями США продолжать боевые действия в Иране
Москва обеспокоена заявлениями властей США о намерении продолжать боевые действия против Ирана, пока не будут обеспечены некие интересы Вашингтона, сообщила... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:09:00+03:00
2026-03-04T12:09:00+03:00
2026-03-04T12:17:00+03:00
в мире
москва
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_e7ebbebba7bd87fe4d5b3dae5c5fef12.jpg
https://ria.ru/20260304/trump-2078419842.html
москва
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff0f2ec83c33994608e2108a3f1f23cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Москва, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В МИД обеспокоены намерениями США продолжать боевые действия в Иране
В МИД обеспокоены заявлениями США о намерении продолжать боевые действия в Иране