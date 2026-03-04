Рейтинг@Mail.ru
12:03 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/iran-2078414555.html
Администрация президента США Дональда Трампа пока не сумела назвать четкие цели ударов по Ирану, это вызывает вопросы у сторонников американского лидера, пишет... РИА Новости, 04.03.2026
СМИ: отсутствие четких целей по Ирану вызывает вопросы у сторонников Трампа

Politico: администрация Трампа пока не смогла назвать цели ударов по Ирану

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пока не сумела назвать четкие цели ударов по Ирану, это вызывает вопросы у сторонников американского лидера, пишет издание Politico.
"В то время как администрация пытается объяснить эти атаки, ...союзники Трампа предупреждают, что на исходе время, когда Белый дом может изложить свою позицию самым преданным сторонникам президента", - говорится в статье.
По данным издания, удары по Ирану начались в то время, когда республиканцы из движения MAGA ("Сделаем Америку снова великой") призывают сосредоточиться на внутренних проблемах и опасаются затяжного конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
Вчера, 08:00
 
