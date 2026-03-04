https://ria.ru/20260304/iran-2078414555.html
СМИ: отсутствие четких целей по Ирану вызывает вопросы у сторонников Трампа
СМИ: отсутствие четких целей по Ирану вызывает вопросы у сторонников Трампа - РИА Новости, 04.03.2026
СМИ: отсутствие четких целей по Ирану вызывает вопросы у сторонников Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа пока не сумела назвать четкие цели ударов по Ирану, это вызывает вопросы у сторонников американского лидера, пишет... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:03:00+03:00
2026-03-04T12:03:00+03:00
2026-03-04T12:03:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770086_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2d895b233c90afa81a104ab8d034710.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078309121.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770086_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_c53b04babcd80fab016fe9c72fddb805.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: отсутствие четких целей по Ирану вызывает вопросы у сторонников Трампа
Politico: администрация Трампа пока не смогла назвать цели ударов по Ирану