В Иране не определили сроки избрания нового верховного лидера
В Иране не определили сроки избрания нового верховного лидера - РИА Новости, 04.03.2026
В Иране не определили сроки избрания нового верховного лидера
Сроки избрания нового верховного лидера Ирана пока не определены, заявил член совета экспертов, занимающегося выборами руководителя, аятолла Моджтаба Хосейни. РИА Новости, 04.03.2026
В Иране не определили сроки избрания нового верховного лидера
