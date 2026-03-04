В Иране заявили об отсутствии оснований для переговоров с США

ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. У Ирана нет снований для переговоров с США, Тегеран не доверяет Вашингтону, способен вести боевые действия дальше, заявил помощник погибшего верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер.

"Никакого доверия к американцам нет, каких-либо оснований для переговоров тоже. Важно, что мы можем продолжать войну, у нас есть опыт восьмилетней войны. Исторический опыт показывает, что мы не боимся войны, не боимся ее продолжать", - сказал он в эфире иранского телевидения.