В Иране заявили об отсутствии оснований для переговоров с США
В Иране заявили об отсутствии оснований для переговоров с США
2026-03-04T11:23:00+03:00
2026-03-04T11:23:00+03:00
2026-03-04T11:31:00+03:00
В Иране заявили об отсутствии оснований для переговоров с США
Мохбер: Иран способен дальше вести боевые действия
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. У Ирана нет снований для переговоров с США, Тегеран не доверяет Вашингтону, способен вести боевые действия дальше, заявил помощник погибшего верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер.
"Никакого доверия к американцам нет, каких-либо оснований для переговоров тоже. Важно, что мы можем продолжать войну, у нас есть опыт восьмилетней войны. Исторический опыт показывает, что мы не боимся войны, не боимся ее продолжать", - сказал он в эфире иранского телевидения.