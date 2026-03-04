Рейтинг@Mail.ru
Не менее восьми человек погибли в провинции Лурестан на западе Ирана
11:09 04.03.2026 (обновлено: 11:19 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/iran-2078402079.html
Не менее восьми человек погибли в провинции Лурестан на западе Ирана
Не менее восьми человек погибли в провинции Лурестан на западе Ирана
Не менее восьми человек погибли в провинции Лурестан на западе Ирана
Не менее восьми человек погибли в провинции Лурестан на западе Ирана, удар пришелся в том числе по спортзалу одного из университетов, сообщает агентство Tasnim. РИА Новости, 04.03.2026
Не менее восьми человек погибли в провинции Лурестан на западе Ирана

Tasnim: не менее восьми человек погибли в провинции Лурестан на западе Ирана

© REUTERS / Majid AsgaripourВзрыв в Иране
Взрыв в Иране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Взрыв в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Не менее восьми человек погибли в провинции Лурестан на западе Ирана, удар пришелся в том числе по спортзалу одного из университетов, сообщает агентство Tasnim.
"В результате ракетной атаки на спортивный зал университета "Паям-е Нур" погибли три человека. При атаке израильских истребителей на спасательную станцию между Хорремабадом и Боруджердом погибли еще три человека", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кровь богу крови. Почему США не смогут добиться успеха в Иране
Вчера, 08:00
Агентство также сообщает, что "число погибших в округе Кухдашт возросло до восьми человек".
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
Вчера, 10:54
 
