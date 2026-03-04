https://ria.ru/20260304/iran-2078391561.html
Иран сбил еще один израильский беспилотник Hermes
Иран сбил еще один израильский беспилотник Hermes - РИА Новости, 04.03.2026
Иран сбил еще один израильский беспилотник Hermes
Иран сбил еще один беспилотник израильского производства Hermes, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на иранских военных. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:36:00+03:00
2026-03-04T10:36:00+03:00
2026-03-04T10:36:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978115283_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_5230fd434c67641ee80c423f8f0bdc1d.jpg
https://ria.ru/20260304/proliv-2078390488.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978115283_0:0:1751:1313_1920x0_80_0_0_364beb84e04a5067bd59dfea32d72407.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран сбил еще один израильский беспилотник Hermes
Tasnim: Иран сбил еще один беспилотник израильского производства Hermes