10:36 04.03.2026
Иран сбил еще один израильский беспилотник Hermes
Иран сбил еще один беспилотник израильского производства Hermes, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на иранских военных.
Иран сбил еще один израильский беспилотник Hermes

Tasnim: Иран сбил еще один беспилотник израильского производства Hermes

© AP Photo / Dave KolpackИзраильский БПЛА "Гермес 450"
Израильский БПЛА Гермес 450 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Dave Kolpack
Израильский БПЛА "Гермес 450". Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Иран сбил еще один беспилотник израильского производства Hermes, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на иранских военных.
По его данным, беспилотник был в районе города Керман в юго-восточной части Ирана утром 4 марта.
Корпус стражей исламской революции Ирана также заявил, что иранским военным удалось получить невредимый летательный аппарат в ходе конфликта с Израилем и США, информирует агентство Mehr, отмечая, что в общей сложности "к данному моменту" было сбито 26 летательных аппаратов.
Армия Ирана, по данным иранского телевидения, вечером 3 марта сообщила о поражении в общей сложности 35 беспилотников с начала конфликта военных действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Заголовок открываемого материала