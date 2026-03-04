NYT: Иран повредил оборудование как минимум на семи военных объектах США

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иран повредил коммуникационное и радиолокационное оборудование по меньшей мере на семи военных объектах США на Ближнем Востоке, пишет газета New York Times со ссылкой на спутниковые данные.
Как отмечается, Иран стремился нарушить способность американских военных к связи и координации действий. По данным издания, удары Ирана могли повредить оборудование на военных объектах США в Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.