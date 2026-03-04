Рейтинг@Mail.ru
NYT: Иран повредил оборудование как минимум на семи военных объектах США - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/iran-2078385678.html
NYT: Иран повредил оборудование как минимум на семи военных объектах США
NYT: Иран повредил оборудование как минимум на семи военных объектах США - РИА Новости, 04.03.2026
NYT: Иран повредил оборудование как минимум на семи военных объектах США
Иран повредил коммуникационное и радиолокационное оборудование по меньшей мере на семи военных объектах США на Ближнем Востоке, пишет газета New York Times со... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:12:00+03:00
2026-03-04T10:12:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078296111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec6a91073e50f5cc562dc710ee7378c9.jpg
https://ria.ru/20260304/zaharova-2078370458.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078282716.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078296111_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6876b0c04822319ae1a3c9b594bc6577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ближний восток, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
NYT: Иран повредил оборудование как минимум на семи военных объектах США

NYT: Иран повредил оборудование на семи военных объектах США на Ближнем Востоке

© AP Photo / Vahid SalemiПарк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иран повредил коммуникационное и радиолокационное оборудование по меньшей мере на семи военных объектах США на Ближнем Востоке, пишет газета New York Times со ссылкой на спутниковые данные.
"В результате ударов Ирана, нанесенных в выходные и в понедельник, были повреждены конструкции, являющиеся частью или расположенные вблизи систем коммуникаций и радиолокации как минимум на семи военных объектах США на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Захарова прокомментировала позицию Канады по атакам США и Израиля на Иран
Вчера, 09:13
Как отмечается, Иран стремился нарушить способность американских военных к связи и координации действий. По данным издания, удары Ирана могли повредить оборудование на военных объектах США в Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кровь богу крови. Почему США не смогут добиться успеха в Иране
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАБлижний ВостокВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала