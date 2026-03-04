Рейтинг@Mail.ru
09:43 04.03.2026
В МИД Ирана предупредили, что ЕС может оказаться на "неправильной стороне"
В МИД Ирана предупредили, что ЕС может оказаться на "неправильной стороне"
в мире, сша, израиль, иран, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
В МИД Ирана предупредили, что ЕС может оказаться на "неправильной стороне"

Багаи: ЕС может оказаться на "неправильной стороне истории"

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Страны ЕС могут оказаться на "неправильной стороне истории", если присоединятся к действиям США и Израиля, считает официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Некоторые члены ЕС рискуют оказаться на неправильной стороне истории, если они будут замешаны в актах агрессии и военных преступлениях США и Израиля против иранской нации", - написал Багаи в соцсети X.
США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
В миреСШАИзраильИранЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
