Захарова отреагировала на молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране
09:04 04.03.2026
Захарова отреагировала на молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране не поддается описанию. РИА Новости, 04.03.2026
"Моя дочь под завалами". Среди руин школы в Иране продолжают искать тела детей
Спасатели продолжают вести поисковые работы после ракетного удара по начальной школе в городе Мираб на юге Ирана. Пока техника расчищает завалы разрушенного учебного заведения, местные жители наблюдают за происходящим. Родители погибших детей с трудом сдерживают эмоции. "Моя дочь Зейнаб все еще находится под завалами. Я жду, когда смогу добраться до нее, чтобы узнать, жива она или стала мученицей", – говорит отец одной из погибших учениц. Учебное заведение попало под удар 28 февраля, число жертв этой атаки превысило 160 человек.
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране не поддается описанию.
"Горе поддается описанию. Его просто не описывают. Не поддается описанию во всех смыслах слова неописание этого горя. Это чудовищно", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя замалчивание мировыми СМИ гибели школьниц в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый день конфликта под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Иране. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.
