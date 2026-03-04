https://ria.ru/20260304/iran-2078367315.html
Интернет в Иране практически полностью отключен уже более 84 часов
Интернет в Иране практически полностью отключен уже более 84 часов - РИА Новости, 04.03.2026
Интернет в Иране практически полностью отключен уже более 84 часов
Интернет в Иране практически полностью отключен более 84 часов, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T09:00:00+03:00
2026-03-04T09:00:00+03:00
2026-03-04T09:00:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078277357_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_1e7cf04d1e6e1c7db87376d51ad2b2d9.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078358671.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078277357_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_9fb2a4533a82af9e0af74bd5a9f10458.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Интернет в Иране практически полностью отключен уже более 84 часов
NetBlocks: интернет в Иране практически полностью отключен более 84 часов