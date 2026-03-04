Рейтинг@Mail.ru
Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране
08:39 04.03.2026 (обновлено: 09:13 04.03.2026)
Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране
Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране - РИА Новости, 04.03.2026
Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила волну атак по военным целям в Тегеране, в ходе которой нанесла удары по иранским командным центрам, сообщила в среду... РИА Новости, 04.03.2026
в мире, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране

ВВС Израиля завершили удары по целям в Тегеране, атаковав командные центры Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара по Тегерану
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара по Тегерану. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила волну атак по военным целям в Тегеране, в ходе которой нанесла удары по иранским командным центрам, сообщила в среду армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад израильские ВВС, руководствуясь разведданными ЦАХАЛ, завершили дополнительную волну ударов по командным центрам иранского режима по всему Тегерану", - говорится в сообщении.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Интернет в Иране практически полностью отключен уже более 84 часов
09:00
В пресс-службе добавили, что в ходе ударов были атакованы объекты снабжения и логистики сухопутных сил, а также ракетные установки и системы противовоздушной обороны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Мы отвыкли от такого". Что испугало американцев после атаки на Иран
08:00
 
