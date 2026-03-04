https://ria.ru/20260304/iran-2078365102.html
Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране
Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране - РИА Новости, 04.03.2026
Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила волну атак по военным целям в Тегеране, в ходе которой нанесла удары по иранским командным центрам, сообщила в среду...
2026-03-04T08:39:00+03:00
2026-03-04T08:39:00+03:00
2026-03-04T09:13:00+03:00
Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране
ВВС Израиля завершили удары по целям в Тегеране, атаковав командные центры Ирана
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила волну атак по военным целям в Тегеране, в ходе которой нанесла удары по иранским командным центрам, сообщила в среду армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад израильские ВВС, руководствуясь разведданными ЦАХАЛ, завершили дополнительную волну ударов по командным центрам иранского режима по всему Тегерану", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в ходе ударов были атакованы объекты снабжения и логистики сухопутных сил, а также ракетные установки и системы противовоздушной обороны.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.