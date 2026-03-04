В Китае оценили влияние сторонников жесткой линии на руководство Ирана

ПЕКИН, 4 мар - РИА Новости. Сторонники жесткой линии сохранят доминирующее положение в новом руководстве Ирана, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансовых исследований Чунъян при Народном университете Китая Дун Шаопэн.

Ранее иранское агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что выборы нового верховного лидера Ирана могут пройти после 6 марта.

"Массированные военные удары США по Ирану вряд ли продлятся долго. Однако, учитывая гегемонистское положение США и Израиля на Ближнем Востоке и их многочисленные военные базы, после первоначальных массированных ударов возможно дальнейшее продолжение военной операции", - считает Дун Шаопэн.

При этом Иран, по мнению собеседника РИА Новости, обладает определёнными возможностями для нанесения ответных ударов на ближней дистанции, что является ключевым фактором, указывающим на возможность продолжения конфликта в течение некоторого времени.

По его словам, после гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и других руководителей перестановки в иранском политическом руководстве неизбежны, однако позиция нового руководства по отношению к США и Израилю ещё не определена, и это повлияет на ход событий.

"В целом эта война оказала огромное влияние на иранскую армию и политику, ожидается, что сторонники жесткой линии сохранят относительно доминирующее положение в новом руководстве страны", - сказал Дун Шаопэн.

Эксперт отметил, что, учитывая национальные особенности Ирана, чем интенсивнее внешние атаки, тем ниже вероятность уступок со стороны Тегерана

При этом США, полагает он, после завершения ударов объявят о победе. "США надеются получить определенные выгоды от нефтяного рынка Ирана и всего Ближнего Востока путем сотрудничества с Тегераном в разных областях, включая нефть. И, если Иран не пойдет на уступки в вопросе нефтяных интересов, ситуация вряд ли улучшится", - добавил Дун Шаопэн.

Аналитик подчеркнул, что антивоенные настроения в США быстро растут, однако стиль руководства президента Дональда Трампа и агрессивные стремления военно-промышленного комплекса США по-прежнему угрожают стабильности. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.

Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.