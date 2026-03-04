Рейтинг@Mail.ru
В Китае оценили влияние сторонников жесткой линии на руководство Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/iran-2078362250.html
В Китае оценили влияние сторонников жесткой линии на руководство Ирана
В Китае оценили влияние сторонников жесткой линии на руководство Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
В Китае оценили влияние сторонников жесткой линии на руководство Ирана
Сторонники жесткой линии сохранят доминирующее положение в новом руководстве Ирана, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансовых... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T08:10:00+03:00
2026-03-04T08:10:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078358671.html
https://ria.ru/20260304/kissindzher-2078197568.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078355136.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Китае оценили влияние сторонников жесткой линии на руководство Ирана

Дун Шаопэн: сторонники жесткой линии сохранят доминирование в руководстве Ирана

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 4 мар - РИА Новости. Сторонники жесткой линии сохранят доминирующее положение в новом руководстве Ирана, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансовых исследований Чунъян при Народном университете Китая Дун Шаопэн.
Ранее иранское агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что выборы нового верховного лидера Ирана могут пройти после 6 марта.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Будет считаться провалом". На Западе выявили просчет в конфликте с Ираном
07:03
"Массированные военные удары США по Ирану вряд ли продлятся долго. Однако, учитывая гегемонистское положение США и Израиля на Ближнем Востоке и их многочисленные военные базы, после первоначальных массированных ударов возможно дальнейшее продолжение военной операции", - считает Дун Шаопэн.
При этом Иран, по мнению собеседника РИА Новости, обладает определёнными возможностями для нанесения ответных ударов на ближней дистанции, что является ключевым фактором, указывающим на возможность продолжения конфликта в течение некоторого времени.
По его словам, после гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и других руководителей перестановки в иранском политическом руководстве неизбежны, однако позиция нового руководства по отношению к США и Израилю ещё не определена, и это повлияет на ход событий.
"В целом эта война оказала огромное влияние на иранскую армию и политику, ожидается, что сторонники жесткой линии сохранят относительно доминирующее положение в новом руководстве страны", - сказал Дун Шаопэн.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Что Киссинджер говорил об Иране и почему это касается России
07:00
Эксперт отметил, что, учитывая национальные особенности Ирана, чем интенсивнее внешние атаки, тем ниже вероятность уступок со стороны Тегерана.
При этом США, полагает он, после завершения ударов объявят о победе. "США надеются получить определенные выгоды от нефтяного рынка Ирана и всего Ближнего Востока путем сотрудничества с Тегераном в разных областях, включая нефть. И, если Иран не пойдет на уступки в вопросе нефтяных интересов, ситуация вряд ли улучшится", - добавил Дун Шаопэн.
Аналитик подчеркнул, что антивоенные настроения в США быстро растут, однако стиль руководства президента Дональда Трампа и агрессивные стремления военно-промышленного комплекса США по-прежнему угрожают стабильности. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Сейчас, следуя иранской конституции, полномочия верховного лидера Ирана выполняет созданный после гибели Али Хаменеи временный руководящий совет, в который входят президент, глава судебной власти и член надзорного органа - Совета стражей конституции.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Историк оценил возможность конца иранской цивилизации
06:17
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала