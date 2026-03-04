Рейтинг@Mail.ru
"Будет считаться провалом". На Западе выявили просчет в конфликте с Ираном
07:03 04.03.2026
"Будет считаться провалом". На Западе выявили просчет в конфликте с Ираном
"Будет считаться провалом". На Западе выявили просчет в конфликте с Ираном

Аналитик Джерми: силы США и Израиля могут потерпеть поражение в войне с Ираном

Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке может обернуться поражением военных сил США и Израиля, заявил коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми в эфире YouTube-канала.
"У меня есть сильное ощущение, что американцы не понимают сути этой войны. <…> И меня беспокоит, что ошибки в мышлении, допущенные до начала войны, могут привести к последствиям, которые не только обернутся возможным поражением для сил Израиля и Америки, но и повлекут более широкие последствия, противоречащие интересам Запада и, по сути, мировой экономики", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
Вместе с тем Джерми объяснил, какой итог конфликта можно будет считать поражением США и Израиля.
"Если цель по смене режима в Иране не будет достигнута, то, с точки зрения Израиля и США, это будет считаться провалом. С точки зрения Ирана, цель, по-видимому, сводится просто к выживанию. Потому что если они смогут выжить <…> и нанести значительный ущерб, а, как мне кажется, этот ущерб уже начинает проявляться, то это будет для них победой", — указал эксперт.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
2 марта, 08:00
 
Заголовок открываемого материала