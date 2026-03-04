https://ria.ru/20260304/iran-2078355136.html
Историк оценил возможность конца иранской цивилизации
Историк оценил возможность конца иранской цивилизации - РИА Новости, 04.03.2026
Историк оценил возможность конца иранской цивилизации
Иран в случае раскола из-за возможного хаоса на фоне конфликта с США и Израилем может столкнутся с риском распада на несколько частей, а это, в свою очередь,... РИА Новости, 04.03.2026
Историк оценил возможность конца иранской цивилизации
Фардин: Иран может столкнуться с распадом на несколько частей
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иран в случае раскола из-за возможного хаоса на фоне конфликта с США и Израилем может столкнутся с риском распада на несколько частей, а это, в свою очередь, может грозить концом иранской цивилизации как целостного проекта, считает проживающий в России иранский историк Фардин.
"Бомбардировки и постоянная угроза насилия парализуют средний класс - людей, которые могли бы стать двигателем политических изменений", - заявил он интернет-изданию "Лента.ру"
, комментируя военную операцию США
.
По мнению собеседника издания, подобный сценарий приведет не к демократическим преобразованиям, а к хаосу. В этих условиях, отметил историк, активизироваться могут сепаратистские движения, что поставит под угрозу территориальную целостность страны.
"Если Иран
расколется на несколько частей, это станет концом иранской цивилизации как целостного проекта", - добавил он.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.