Историк оценил возможность конца иранской цивилизации

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иран в случае раскола из-за возможного хаоса на фоне конфликта с США и Израилем может столкнутся с риском распада на несколько частей, а это, в свою очередь, может грозить концом иранской цивилизации как целостного проекта, считает проживающий в России иранский историк Фардин.