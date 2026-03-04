Рейтинг@Mail.ru
Историк оценил возможность конца иранской цивилизации - РИА Новости, 04.03.2026
06:17 04.03.2026
Историк оценил возможность конца иранской цивилизации
Историк оценил возможность конца иранской цивилизации
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Историк оценил возможность конца иранской цивилизации

Фардин: Иран может столкнуться с распадом на несколько частей

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иран в случае раскола из-за возможного хаоса на фоне конфликта с США и Израилем может столкнутся с риском распада на несколько частей, а это, в свою очередь, может грозить концом иранской цивилизации как целостного проекта, считает проживающий в России иранский историк Фардин.
"Бомбардировки и постоянная угроза насилия парализуют средний класс - людей, которые могли бы стать двигателем политических изменений", - заявил он интернет-изданию "Лента.ру", комментируя военную операцию США.
По мнению собеседника издания, подобный сценарий приведет не к демократическим преобразованиям, а к хаосу. В этих условиях, отметил историк, активизироваться могут сепаратистские движения, что поставит под угрозу территориальную целостность страны.
"Если Иран расколется на несколько частей, это станет концом иранской цивилизации как целостного проекта", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
