Через Ормузский пролив в понедельник прошли только два танкера, пишут СМИ
06:10 04.03.2026
Через Ормузский пролив в понедельник прошли только два танкера, пишут СМИ
в мире, ормузский пролив, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лишь два танкера прошли через Ормузский пролив в понедельник после его закрытия иранским КСИР 28 февраля, сообщает телеканал CNN с опорой на данные аналитической платформы S&P Global Commodities at Sea.
"Война в Иране практически парализовала морское движение через важнейший Ормузский пролив. В понедельник по водному пути прошли всего два танкера, перевозившие нефть и химикаты", - говорится в материале.
Телеканал также подчеркивает, что в воскресенье пройти через пролив смогли пять танкеров. При этом, по его данным, в стабильной обстановке пролив в сутки пересекают около 60 танкеров.
Ранее Иран сообщил, что закрыл Ормузский пролив для движения судов.
Пожар на танкере в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
ВМС Ирана заявили о ракетных ударах в Ормузском проливе
01:18
 
