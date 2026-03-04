https://ria.ru/20260304/iran-2078354447.html
Через Ормузский пролив в понедельник прошли только два танкера, пишут СМИ
Через Ормузский пролив в понедельник прошли только два танкера, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Через Ормузский пролив в понедельник прошли только два танкера, пишут СМИ
Лишь два танкера прошли через Ормузский пролив в понедельник после его закрытия иранским КСИР 28 февраля, сообщает телеканал CNN с опорой на данные... РИА Новости, 04.03.2026
