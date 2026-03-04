"Сообщили президенту". На Западе рассказали, чем Иран напугал Пентагон

"После недавних ударов США по более чем 1000 иранским целям, военные источники сообщили о первых потерях США — трех погибших и пятерых раненых — на фоне растущих опасений, что продолжительные бои еще больше ослабят оборону. Военное ведомство утверждает, что у него есть ресурсы для любой миссии президента, но признает напряженность текущих операций. Военные аналитики предупреждают, что запасы ключевых ракет, включая корабельные, были "сильно сокращены" из-за темпов конфликтов на Украине, в Израиле и теперь в Иране", — указывается в статье.