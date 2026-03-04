Рейтинг@Mail.ru
05:48 04.03.2026 (обновлено: 05:53 04.03.2026)
"Сообщили президенту". На Западе рассказали, чем Иран напугал Пентагон
"Сообщили президенту". На Западе рассказали, чем Иран напугал Пентагон
в мире, сша, иран, израиль, али хаменеи, сергей лавров, министерство обороны сша, оон, военная операция сша и израиля против ирана, боеприпасы
В мире, США, Иран, Израиль, Али Хаменеи, Сергей Лавров, Министерство обороны США, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Боеприпасы
"Сообщили президенту". На Западе рассказали, чем Иран напугал Пентагон

Steigan: Пентагон опасается, что в войне с Ираном исчерпает запасы боеприпасов

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Министерство войны США опасается, что американские вооруженные силы в конфликте с Ираном могут исчерпать зенитные боеприпасы и других снарядов, пишет издание Steigan.
"Представители Пентагона, включая высших руководителей, неоднократно указывали на риски затяжных военных операций против Ирана. Генерал Дэн Кейн, начальник штаба Объединенного комитета начальников штабов, с января заявлял о нехватке ракет-перехватчиков. Он подчеркивал, что постоянные иранские контрмеры могут истощить запасы США и оставить войска уязвимыми на Ближнем Востоке. <…> Кейн сообщил президенту Трампу, что масштабная кампания повлечет за собой значительные расходы на силы и боеприпасы", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
Более того, издание, ссылаясь на источники в Пентагоне, утверждает, что запасы нескольких видов ракет в США уже сейчас истощены из-за поставок Украине и Израилю.
"После недавних ударов США по более чем 1000 иранским целям, военные источники сообщили о первых потерях США — трех погибших и пятерых раненых — на фоне растущих опасений, что продолжительные бои еще больше ослабят оборону. Военное ведомство утверждает, что у него есть ресурсы для любой миссии президента, но признает напряженность текущих операций. Военные аналитики предупреждают, что запасы ключевых ракет, включая корабельные, были "сильно сокращены" из-за темпов конфликтов на Украине, в Израиле и теперь в Иране", — указывается в статье.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
2 марта, 08:00
 
В миреСШАИранИзраильАли ХаменеиСергей ЛавровМинистерство обороны СШАООНВоенная операция США и Израиля против ИранаБоеприпасы
 
 
