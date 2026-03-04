Сын Хаменеи стал кандидатом на пост верховного лидера Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи, является главным кандидатом на пост верховного лидера Ирана, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленных иранских чиновников.
"Высшие религиозные деятели, ответственные за выбор следующего верховного лидера Ирана, встретились во вторник для обсуждения, и сын убитого бывшего лидера, аятоллы Али Хаменеи, стал явным главным кандидатом на пост", - говорится в сообщении.
Сын Хаменеи жив, пишут СМИ
Вчера, 15:39
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Биография верховного лидера Ирана Али Хаменеи
1 марта, 10:02