Пентагон насчитал 500 баллистических ракет, запущенных Ираном
04:01 04.03.2026
Пентагон насчитал 500 баллистических ракет, запущенных Ираном
Пентагон насчитал 500 баллистических ракет, запущенных Ираном - РИА Новости, 04.03.2026
Пентагон насчитал 500 баллистических ракет, запущенных Ираном
в мире
иран
сша
израиль
брэдли купер
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, брэдли купер, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Брэдли Купер, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пентагон насчитал 500 баллистических ракет, запущенных Ираном

Пентагон насчитал 500 ракет и более двух тсяч дронов, запущенных Ираном

Дым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Иран якобы запустил более 500 баллистических ракет и более 2 тысяч беспилотников в ответ на атаку США, утверждает глава центрального командования Пентагона Брэдли Купер.
"Иранский режим запустил более 500 баллистических ракет и более 2 тысяч дронов", - заявил Купер в видеообращении.
По его словам, силы США "охотятся за последними оставшимися мобильными пусковыми установками для баллистических ракет", чтобы уничтожить возможности Ирана по запуску.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
