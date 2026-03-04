"Не спеша уничтожают". На Западе заявили об ужасе от новых вооружений Ирана

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Иранские силы, стремясь вытеснить США с Ближнего Востока, начинают применять новые виды вооружений, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Государства Персидского залива почти полностью исчерпали свои системы воздушного развертывания. Есть очевидные признаки: иранские дроны свободно летают над Дубаем и другими объектами. <…> Так что теперь иранцы могут не спеша уничтожать американские базы — и в значительной степени именно это и происходит. США эвакуируют несколько баз. <…> Пострадали объекты Пятого флота США", — отметил он.
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
По словам Крука, Иран поэтапно переходит к применению все более совершенных и смертоносных видов вооружений.
"А затем следующий этап. Это переход к более современным, сложным и быстрым технологиям. <…> Системы ПВО Израиля не справляются с целями, летящими быстрее скорости в четыре Маха. Поэтому все, что быстрее, вряд ли будет перехвачено. <…> А затем третий этап. <…> Его суть в том, что у Ирана появились новые беспилотники. <…> Мы видели гиперзвуковые ракеты с несколькими боеголовками. <…> Появились новые виды вооружений, потому что раньше, насколько мне известно, мы не видели у них кассетных боеголовок. <…> И конечная цель, как мне кажется, — вытеснить США с Ближнего Востока, и этот процесс уже идет", — подытожил эксперт.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
2 марта, 08:00