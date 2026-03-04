Американский сенатор предсказал бесконечную войну из-за атаки США на Иран

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер после закрытой встречи министров с законодателями по теме американской атаки на Иран предсказал, что она приведет к бесконечной войне.

"Вы закончите бесконечной войной и проблемами всех разновидностей", - сказал Шумер журналистам.

По его словам, после встречи не появилось ощущения, что у администрации есть четкий и последовательный план.

"Снова ответы были неудовлетворительными, они меняют цели, каждый раз они новые, новые ответы каждый день", - сказал Шумер.