04.03.2026

Курдская оппозиция может участвовать в наземной операции в Иране, пишут СМИ
03:07 04.03.2026
Курдская оппозиция может участвовать в наземной операции в Иране, пишут СМИ
Курдская оппозиция может участвовать в наземной операции в Иране, пишут СМИ

CNN: иранские курды примут участие в наземной операции на западе Ирана

© REUTERS / Amr AlfikyДым в районе нефтепромышленного комплекса Фуджейры
Дым в районе нефтепромышленного комплекса Фуджейры. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Силы иранской курдской оппозиции, как ожидается, примут участие в наземной операции на западе Ирана в ближайшие дни, утверждает телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника.
"Иранские курдские оппозиционные силы, как ожидается, в ближайшие дни примут участие в наземной операции на западе Ирана... Ополченцы ожидают поддержки со стороны США и Израиля", - говорится в сообщении.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Никто не ожидал". На Западе удивились внезапному ответу Ирана на атаку США
02:34
Как утверждает телеканал, ЦРУ якобы работает над вооружением курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.
В сообщении CNN со ссылкой на источники утверждается, что власти США ведут активные переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
 
