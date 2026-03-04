"Никто не ожидал". На Западе удивились внезапному ответу Ирана на атаку США

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Неожиданная реакция Ирана на атаку привела в замешательство командование сил США и Израиля, пишет Неожиданная реакция Ирана на атаку привела в замешательство командование сил США и Израиля, пишет Strategic Culture

"Эскалация ситуации на Ближнем Востоке выявила стратегическую ошибку Вашингтона Тель-Авива . <…> Власти США Израиля , по-видимому, предполагали, что Тегеран отреагирует, как в прошлых столкновениях: первоначальное сдержанность, скоординированный ответный удар с задержкой во времени. <…> Аналитиков удивила скорость иранской реакции. <…> Иран начал серию синхронных ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Базы США были поражены ракетами и дронами в скоординированных действиях, направленных на насыщение систем обороны и снижение возможностей перехвата", — говорится в публикации.

Особо авторы статьи отмечают умелое использование Ираном фактора неожиданности в обороне.

"Множество используемых векторов — разные пусковые платформы, разнообразные траектории и синхронизированное время — способствовало путанице среди военных планировщиков в Вашингтоне и Тель-Авиве. По всем признакам, столь смелых и быстрых действий от Ирана никто не ожидал", — поясняется в материале.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи . Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.