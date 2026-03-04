Ядерная и ракетная программы Ирана не были угрозой США, считают эксперты

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Вопреки заявлениям властей США о том, что ядерная и ракетная программы Ирана представляли непосредственную угрозу Соединенным Штатам, нет никаких доказательств, которые бы подтверждали эти слова, к соответствующему выводу пришла американская Ассоциация по контролю над вооружениями.

“Это война по собственному выбору, ведущаяся в нарушение международного права и без необходимого одобрения конгресса. Членам конгресса следует оспорить обоснования администрации Трампа для нанесения удара по Ирану и подтвердить, что в соответствии с конституцией США и законом о военных полномочиях 1973 года только конгресс имеет право объявлять войну”, - добавили в ассоциации.