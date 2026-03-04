Ядерная и ракетная программы Ирана не были угрозой США, считают эксперты

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Вопреки заявлениям властей США о том, что ядерная и ракетная программы Ирана представляли непосредственную угрозу Соединенным Штатам, нет никаких доказательств, которые бы подтверждали эти слова, к соответствующему выводу пришла американская Ассоциация по контролю над вооружениями.
“Президент США Дональд Трамп и высокопоставленные чиновники администрации приводят противоречивые обоснования новых американских ударов по Ирану, в том числе утверждение о том, что ядерная и ракетная программы Ирана представляли непосредственную угрозу для Соединенных Штатов. Однако никаких доказательств в поддержку этих утверждений нет”, - говорится в заявлении организации.
Более того, по оценкам ассоциации, становится все более очевидным, что американские власти со своей стороны не вели добросовестных переговоров с Ираном на протяжении последних недель и не стремились использовать все дипломатические возможности для достижения соглашения с Тегераном по ядерной и ракетной программам.
“Это война по собственному выбору, ведущаяся в нарушение международного права и без необходимого одобрения конгресса. Членам конгресса следует оспорить обоснования администрации Трампа для нанесения удара по Ирану и подтвердить, что в соответствии с конституцией США и законом о военных полномочиях 1973 года только конгресс имеет право объявлять войну”, - добавили в ассоциации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.