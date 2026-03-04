https://ria.ru/20260304/iran-2078336225.html
Бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам КСИР в Иране, пишут СМИ
Американские бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T02:05:00+03:00
2026-03-04T02:05:00+03:00
2026-03-04T02:13:00+03:00
в мире
иран
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
Бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам КСИР в Иране, пишут СМИ
CBS: бомбардировщики B-2 наносят удары по командным пунктам КСИР в Иране