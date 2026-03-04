Рейтинг@Mail.ru
Бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам КСИР в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
02:05 04.03.2026 (обновлено: 02:13 04.03.2026)
Бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам КСИР в Иране, пишут СМИ
Бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам КСИР в Иране, пишут СМИ
Бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам КСИР в Иране, пишут СМИ

CBS: бомбардировщики B-2 наносят удары по командным пунктам КСИР в Иране

© Фото : U.S. Air Force / Giancarlo CasemАмериканский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
© Фото : U.S. Air Force / Giancarlo Casem
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американские бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.
"Бомбардировщики B-2 наносят удары по командным пунктам КСИР, а также по складам оружия и сборочному комплексу иранской ракетной программы. Операция продолжается и в настоящее время", - говорится в материале.
Дым на месте падения беспилотника в нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Довольно быстро". На Западе раскрыли, как Иран смог прорвать оборону США
В миреИранB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
