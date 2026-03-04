Рейтинг@Mail.ru
Иран нанес удары по военным объектам Израиля, заявили в КСИР - РИА Новости, 04.03.2026
01:31 04.03.2026
Иран нанес удары по военным объектам Израиля, заявили в КСИР
в мире, иран, израиль, тель-авив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Тель-Авив, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран нанес удары по военным объектам Израиля, заявили в КСИР

КСИР: Иран нанес удары по штабу армии Израиля в Кесарии

© AP Photo / Vahid SalemiПарк Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Парк Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Иран в ходе последней волны атаки по Израилю нанес удары по генштабу армии ВС и зданию министерства обороны в Кесарии, военным объектам в Бней-Браке, Петах-Тикве и Западной Галилее, говорится в заявлении пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
"В числе целей, атакованных иранскими ракетами и беспилотниками, стали штаб ВС армии Израиля и министерство войны в Кесарии, стратегическая инфраструктура в Бней-Браке, военные объекты в Петах-Тикве к северо-востоку от Тель-Авива, а также военный центр в Западной Галилее", - говорится в заявлении пресс-службы КСИР, его цитирует иранское агентство Fars.
Истребители F-15 ВВС США - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Иранские системы ПВО сбили американский истребитель F-15, пишут СМИ
01:26
 
В миреИранИзраильТель-АвивВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
