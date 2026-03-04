Рейтинг@Mail.ru
Иранские системы ПВО сбили американский истребитель F-15, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
01:26 04.03.2026
Иранские системы ПВО сбили американский истребитель F-15, пишут СМИ
Иранские системы ПВО сбили американский истребитель F-15, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Иранские системы ПВО сбили американский истребитель F-15, пишут СМИ
Системы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T01:26:00+03:00
2026-03-04T01:26:00+03:00
в мире, иран, f-15se, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, F-15SE, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранские системы ПВО сбили американский истребитель F-15, пишут СМИ

Tasnim: ПВО Ирана сбила американский истребитель F-15

© AP Photo / U.S. Air Force, Matthew BruchИстребители F-15 ВВС США
Истребители F-15 ВВС США - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / U.S. Air Force, Matthew Bruch
Истребители F-15 ВВС США . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар – РИА Новости. Системы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
"Еще один американский истребитель F-15 был сбит системой ПВО армии Ирана", - утверждается в сообщении.
Подробностей агентство не приводит.
