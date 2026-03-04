https://ria.ru/20260304/iran-2078333180.html
Иранские системы ПВО сбили американский истребитель F-15, пишут СМИ
Системы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T01:26:00+03:00
в мире
иран
f-15se
военная операция сша и израиля против ирана
иран
В мире, Иран, F-15SE, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранские системы ПВО сбили американский истребитель F-15, пишут СМИ
