ВМС Ирана заявили о ракетных ударах в Ормузском проливе
Как минимум десять нефтяных танкеров подверглись ракетным ударам в Ормузском проливе, заявил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции... РИА Новости, 04.03.2026
ВМС Ирана заявили о ракетных ударах в Ормузском проливе
