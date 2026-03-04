Рейтинг@Mail.ru
ВМС Ирана заявили о ракетных ударах в Ормузском проливе - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/iran-2078332594.html
ВМС Ирана заявили о ракетных ударах в Ормузском проливе
ВМС Ирана заявили о ракетных ударах в Ормузском проливе - РИА Новости, 04.03.2026
ВМС Ирана заявили о ракетных ударах в Ормузском проливе
Как минимум десять нефтяных танкеров подверглись ракетным ударам в Ормузском проливе, заявил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T01:18:00+03:00
2026-03-04T01:18:00+03:00
в мире
ормузский пролив
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077654355_0:266:1289:991_1920x0_80_0_0_0e62425b68761662e4c645066980a395.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078331267.html
ормузский пролив
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077654355_0:0:1288:966_1920x0_80_0_0_ad3cb853591fd83a3c08298076640907.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВМС Ирана заявили о ракетных ударах в Ормузском проливе

ВМС Ирана заявили о поражении десяти нефтяных танкеров в Ормузском проливе

© Кадр видео из соцсетейПожар на танкере в Ормузском проливе
Пожар на танкере в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на танкере в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Как минимум десять нефтяных танкеров подверглись ракетным ударам в Ормузском проливе, заявил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.
"Учитывая неоднократные предупреждения ВМС КСИР о том, что Ормузский пролив небезопасен, более десяти нефтяных танкеров, проигнорировавших эти предупреждения, были поражены различными ракетными снарядами и сгорели", - сказал Акбарзаде, его слова приводит иранское агентство Fars.
Военнослужащий армии Ирана в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом
01:02
 
В миреОрмузский проливИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала