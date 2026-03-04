США и Израиль потеряли более 680 военных с начала конфликта, заявили в КСИР

ТЕГЕРАН, 4 мар — РИА Новости. С начала конфликта с Ираном погибли и пострадали более 680 американских и израильских военных, заявили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции.
"Согласно информации от разведывательных источников и данным полевого мониторинга, к четвертому дню боевых действий потери противника среди военнослужащих превысили 680 убитых и раненых", — цитирует ее агентство Fars.
Накануне Центральное командование ВС США сообщало лишь о шести погибших солдат.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.