Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом

ТЕГЕРАН, 4 мар — РИА Новости. Иранские военные установили полный контроль над Ормузским проливом, утверждает заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде.
"В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС КСИР Ирана", — цитирует его агентство Fars.
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Акбарзаде также подчеркнул, что сейчас движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию стало невозможным.
При этом, по словам военного, в этом водоеме уничтожили уже более десяти нефтяных танкеров.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что американские ВМС при необходимости начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив. Он также поручил застраховать всю морскую торговлю в Персидском заливе по доступным ценам.
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.