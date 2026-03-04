ТЕГЕРАН, 4 мар – РИА Новости. Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов, заявил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.