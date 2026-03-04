Рейтинг@Mail.ru
Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив - РИА Новости, 04.03.2026
00:54 04.03.2026 (обновлено: 01:19 04.03.2026)
Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив
Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив - РИА Новости, 04.03.2026
Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив
Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов, заявил заместитель командующего... РИА Новости, 04.03.2026
в мире, иран, ормузский пролив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ормузский пролив, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив

Замкомандующего ВМС КСИР: Иран запретил передвижение через Ормузский пролив

© REUTERS / Hamad I Mohammed Нефтяные танкеры проходят через Ормузский пролив
Нефтяные танкеры проходят через Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Hamad I Mohammed
Нефтяные танкеры проходят через Ормузский пролив. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар – РИА Новости. Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов, заявил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.
"После объявления Ираном о запрете передвижения в Ормузском проливе движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через этот пролив стало невозможным", - сказал Акбарзаде, его слова приводит иранское агентство Fars.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
Вчера, 14:17
 
В мире Иран Ормузский пролив Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
