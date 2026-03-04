https://ria.ru/20260304/iran-2078330732.html
Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив
Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов, заявил заместитель командующего... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T01:19:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
военная операция сша и израиля против ирана
Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив
