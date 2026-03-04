Рейтинг@Mail.ru
"Довольно быстро". На Западе раскрыли, как Иран смог прорвать оборону США - РИА Новости, 04.03.2026
00:56 04.03.2026
"Довольно быстро". На Западе раскрыли, как Иран смог прорвать оборону США
"Довольно быстро". На Западе раскрыли, как Иран смог прорвать оборону США
Иранским войскам удалось в ОАЭ прорвать дронами дорогие системы ПРО и ПВО американского производства, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор
в мире, оаэ, ближний восток, израиль, али хаменеи, сергей лавров, министерство обороны сша, оон, военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, ОАЭ, Ближний Восток, Израиль, Али Хаменеи, Сергей Лавров, Министерство обороны США, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
"Довольно быстро". На Западе раскрыли, как Иран смог прорвать оборону США

Аналитик Макгрегор: в ОАЭ Иран системы ПВО и ПРО американского производства

© REUTERS / Amr AlfikyДым на месте падения беспилотника в нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра
Дым на месте падения беспилотника в нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Дым на месте падения беспилотника в нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Иранским войскам удалось в ОАЭ прорвать дронами дорогие системы ПРО и ПВО американского производства, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Иранцы нанесли удары как минимум по 27 базам, включая портовые объекты по всему Ближнему Востоку. <…> Война фактически приобрела региональный масштаб. <…> Если посмотреть на такие места, как ОАЭ, то можно увидеть, что очень дешевые дроны сумели победить, по-видимому, одни из самых дорогих в мире систем противовоздушной и противоракетной обороны и вывели из строя несколько взлетно-посадочных полос и аэропортов", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Энергетическая гонка эпохи неофеодализма и Россия
Вчера, 08:00
 
