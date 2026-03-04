Рейтинг@Mail.ru
Иран не прекращал производство баллистических ракет, заявил генерал КСИР - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/iran-2078329684.html
Иран не прекращал производство баллистических ракет, заявил генерал КСИР
Иран не прекращал производство баллистических ракет, заявил генерал КСИР - РИА Новости, 04.03.2026
Иран не прекращал производство баллистических ракет, заявил генерал КСИР
Иран не прекращал производство баллистических ракет, исламская республика не опасается истощения запасов военной техники, считает генерал Корпуса стражей... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T00:34:00+03:00
2026-03-04T00:34:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078296111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec6a91073e50f5cc562dc710ee7378c9.jpg
https://ria.ru/20260303/rubio-2078324499.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078296111_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6876b0c04822319ae1a3c9b594bc6577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран не прекращал производство баллистических ракет, заявил генерал КСИР

Генерал Каргар: Иран не прекращал производство баллистических ракет

© AP Photo / Vahid SalemiПарк Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Парк Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Парк Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Иран не прекращал производство баллистических ракет, исламская республика не опасается истощения запасов военной техники, считает генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР), глава фонда сохранения памятников священной обороны Бахман Каргар.
"Мы одновременно с запусками ракет продолжаем их производство, и нас не тревожат вопрос о запасах нашей военной техники", - сказал Каргар, его слова приводит иранское агентство Mehr.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США систематически уничтожают ракетный потенциал Ирана, заявил Рубио
Вчера, 23:25
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала