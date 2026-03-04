Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США

Военная операция, в которой американская "эпическая ярость" смешалась с израильским "ревом льва", затянулась намного дольше, чем ожидали их разработчики. Иран стойко держит сыплющийся на него град ударов и отчаянно отстреливается по кругу, поразив военные объекты Соединенных Штатов и их союзников на территории уже 15 соседних государств. В плане ресурсной энергетики ключевым фактором, конечно же, является блокада Ормузского пролива. Тегеран с примкнувшими хуситами объявили о принудительной остановке трафика через узкую морскую горловину, Дональд Трамп встречно заявил, что это не так и никакой блокады нет.

Правда, крупнейшие мировые судоходные компании вроде Maersk, MSC и CMA CGM выпустили официальные релизы о приостановке перевозок в районе вооруженного конфликта и призвали капитанов судов либо не выходить в море, либо искать безопасные порты поблизости. В унисон с контейнерными перевозчиками ранее оформленные полисы стали отзывать страховые компании, причем отзывы пошли еще за сутки до первых ударов по Ирану

Насколько пролив проходим — вопрос открытый, но точно можно утверждать, что судоходство, в первую очередь наливных нефтетанкеров, затруднено и сопряжено с большими рисками.

Ситуацию резко усугубила остановка производства у двух крупнейших региональных игроков. Saudi Aramco объявила о прекращении работы нефтеперерабатывающего завода в Рас-Таннуре, вслед за ней аналогичная информация пришла от QatarEnergy . Катарский гигант сообщил, что останавливает на неопределенное время работу терминалов по сжижению природного газа в Рас-Лафане и Масисаде.

В результате этой вереницы событий открытие торгов на европейских энергетических биржах сопровождалось взлетом котировок в режиме форсажа. Апрельские фьючерсы на природный газ на хабе TTF всего за одну торговую сессию подорожали более чем на 60 процентов и пробили отметку в 700 долларов за тысячу кубометров, установив трехлетний рекорд. Газ по контрактам на поставку в Великобританию за этот же период взлетел на 93 процента. Не отставала и нефть, средняя стоимость которой очень быстро переползла порог 80 долларов за бочку.

Невидимая ударная волна, невзирая на все упредительные усилия администрации Белого дома, докатилась и до внутреннего рынка США , где стоимость галлона автомобильного бензина превысила три доллара. Для российского обывателя это значение ни о чем не говорит, но на внутренней американской политической кухне это та самая психологическая отметка, вокруг которой яростно билась текущая команда республиканцев, не допуская ее превышения. Три доллара за галлон считаются комфортным ценовым порогом, выше которого будет нарастать недовольство населения, чем на осенних выборах гарантированно воспользуются конкуренты из стана демократов.

В информационном поле обсуждаются котировки газа и нефти, притом что это первичный базовый ресурс и его стоимость важна, однако еще важнее влияние ценовых колебаний на рынок вторичной энергетики. Ведь львиная доля метана — хоть трубопроводного, хоть поставляемого в трюмах-холодильниках — идет на производство электроэнергии. По этой причине последнюю неделю — вначале на ожиданиях, а позднее уже по факту образовавшихся логистических затруднений — стали расти цены на электричество. Неприятным сюрпризом для многих стало то, что мегаватт-часы быстрее и сильнее всего подорожали в Европе , особенно в таких импортозависимых регионах, как Прибалтика Германия . В период с 26 февраля по 3 марта стоимость электричества в Эстонии увеличилась с 69 до 169 евро за мегаватт-час, в Латвии Литве — с 71 до 175 евро, а немецких потребителей биржи обрадовали прыжком с 76 до 106 евро за единицу потребления. Пока что не смертельно, но здесь надо держать в голове тот факт, что европейские подземные газовые хранилища заполнены на 30 и менее процентов, то есть вплотную подошли к границе неизвлекаемости. Соответственно, чем ниже этот показатель, тем выше будет зависимость от импорта.

Было бы верхом опрометчивости утверждать, что происходящее вот-вот приведет к коллапсу Европейского союза, где уже завтра воцарятся глад, хлад и повсеместное уныние. Совокупная экономика ЕС все еще профицитна — во многом, кстати, благодаря положительному торговому балансу с Соединенными Штатами, но команда Дональда Трампа усиленно исправляет этот перекос, не отвлекаясь от бомбардировок Тегерана . Старый Свет с начала СВО, когда европейцы сами перерезали нефтегазовые артерии, питавшие их из России , перешли в режим того самого толстяка, который перманентно сохнет. Слой нагулянного за десятилетия жирка все еще достаточно толстый, но ничто не длится вечно, тем более что ни СВО, ни трехсторонний спарринг Ирана, Израиля и США и не думают заканчиваться.

Нарастающий дефицит углеводородов грозит непрогнозируемыми последствиями не только в секторе энергетики. Нефть и газ — это базовое сырье профильной химической отрасли, которая превращает их в топливо, лекарства, сахарин, красители, растворители, взрывчатку, пластики и пластмассы, альдегиды, формалин, спирты, битум, гудрон, нейлон, полиэтилен, синтетический каучук и поверхностно-активные вещества. Не говоря уже о том, что природный газ является элементной основой получения азотных удобрений, наиболее массово применяющихся в сельском хозяйстве.

Если же вернуться обратно к электрогенерации, то она рассматривается как балансирующий финансовый фактор на коротких временных отрезках. Себестоимость выработки электричества напрямую влияет на мощность и рентабельность реального сектора, являющегося ключевым налоговым донором любой экономики. При дефиците базовых ресурсов и галопирующей стоимости генерации ключевые экономические драйверы резко тормозят, то есть пресловутый жирок начинает сгорать еще быстрее. На этом фоне непонятно выглядят заявления Мерца о полной поддержке американской операции против Ирана, как и желание Британии и Франции отправить в горящий регион свои военно-морские соединения. Если вся эта развеселая компания собирается, по своему обыкновению, поправить положение путем разграбления проигравшей стороны, то Иран еще не сдался и готов преподнести пару неприятных сюрпризов.