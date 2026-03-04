Рейтинг@Mail.ru
Спецборт МЧС с россиянами, покинувшими Иран, вылетел в Москву из Баку - РИА Новости, 04.03.2026
01:06 04.03.2026
Спецборт МЧС с россиянами, покинувшими Иран, вылетел в Москву из Баку
Спецборт МЧС с россиянами, покинувшими Иран, вылетел в Москву из Баку - РИА Новости, 04.03.2026
Спецборт МЧС с россиянами, покинувшими Иран, вылетел в Москву из Баку
Спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву и доставит в РФ 117 человек, в том числе 54 ребенка, которые покинули территорию Ирана через наземные... РИА Новости, 04.03.2026
Спецборт МЧС с россиянами, покинувшими Иран, вылетел в Москву из Баку

Более 110 человек, покинувших Иран, прибудут в Москву спецбортом МЧС

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Спецборт Ил-76 МЧС России
Спецборт Ил-76 МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Спецборт Ил-76 МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву и доставит в РФ 117 человек, в том числе 54 ребенка, которые покинули территорию Ирана через наземные пункты пропуска, сообщает пресс-служба МЧС России.
Во вторник МЧС РФ сообщало, что спецборт вылетел в Азербайджан за россиянами. Указывалось, что вывоз граждан организован в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.
Пассажир в аэропорту - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В АТОР рассказали, сколько россиян застряли в третьих странах
Вчера, 20:52
Вчера, 20:52
"Самолет Ил-76 вылетел в Москву с людьми, покинувшими территорию Ирана через наземные пункты пропуска. На территорию Российской Федерации прибудут 117 человек, в том числе 54 ребёнка", - говорится в сообщении ведомства.
Граждан сопровождают группа врачей отряда "Центроспас" и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России, они готовы оказать им необходимую помощь и поддержку.
Обстановка на пограничном переходе Нурдуз - Агарак на армяно-иранской границе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Более 30 россиян пересекли ирано-армянскую границу, заявило посольство
Вчера, 18:29
Вчера, 18:29
 
РоссияАзербайджанМоскваАлександр КуренковВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЦентроспасИл-76Военная операция США и Израиля против ИранаОбщество
 
 
