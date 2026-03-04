https://ria.ru/20260304/iran--2078331709.html
Спецборт МЧС с россиянами, покинувшими Иран, вылетел в Москву из Баку
Спецборт МЧС с россиянами, покинувшими Иран, вылетел в Москву из Баку - РИА Новости, 04.03.2026
Спецборт МЧС с россиянами, покинувшими Иран, вылетел в Москву из Баку
Спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву и доставит в РФ 117 человек, в том числе 54 ребенка, которые покинули территорию Ирана через наземные... РИА Новости, 04.03.2026
Более 110 человек, покинувших Иран, прибудут в Москву спецбортом МЧС