Спецборт МЧС с россиянами, покинувшими Иран, вылетел в Москву из Баку

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву и доставит в РФ 117 человек, в том числе 54 ребенка, которые покинули территорию Ирана через наземные пункты пропуска, сообщает пресс-служба МЧС России.