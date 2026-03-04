https://ria.ru/20260304/irak-2078612867.html
На севере Ирака восстановили электроснабжение
На севере Ирака восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановлено на севере Ирака, идет работа по запуску электростанций в центральной и южной частях страны, сообщило информационное агентство INA РИА Новости, 04.03.2026
На севере Ирака восстановили электроснабжение после масштабного сбоя