23:52 04.03.2026
На севере Ирака восстановили электроснабжение
На севере Ирака восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановлено на севере Ирака, идет работа по запуску электростанций в центральной и южной частях страны, сообщило информационное агентство INA РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:52:00+03:00
2026-03-04T23:52:00+03:00
в мире
ирак
найнава (мухафаза)
киркук (мухафаза)
ирак
найнава (мухафаза)
киркук (мухафаза)
в мире, ирак, найнава (мухафаза), киркук (мухафаза)
В мире, Ирак, Найнава (мухафаза), Киркук (мухафаза)
На севере Ирака восстановили электроснабжение

На севере Ирака восстановили электроснабжение после масштабного сбоя

© REUTERS / Anadolu/Ozkan BilginИрак
Ирак - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Anadolu/Ozkan Bilgin
Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено на севере Ирака, идет работа по запуску электростанций в центральной и южной частях страны, сообщило информационное агентство INA со ссылкой на заявление министерства электроэнергетики.
Большинство линий электропередачи отключились в Ираке в среду вечером. Согласно релизу министерства, это произошло из-за технической неисправности вследствие обострения ситуации в регионе.
"Министерство электроэнергетики заявило о возобновлении работы электростанций на севере страны в провинциях Найнава, Киркук и Салах-эд-Дин… Идет работа над запуском электростанций, снабжающих Багдад, центральные и южные районы", - говорится в сообщении агентства.
В миреИракНайнава (мухафаза)Киркук (мухафаза)
 
 
