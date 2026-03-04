Рейтинг@Mail.ru
Посольство США в Ираке призвало граждан покинуть страну как можно скорее - РИА Новости, 04.03.2026
20:32 04.03.2026
Посольство США в Ираке призвало граждан покинуть страну как можно скорее
в мире
сша
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство США в Ираке призвало граждан покинуть страну как можно скорее

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБагдад
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Посольство США в Ираке в среду призвало всех американцев в стране покинуть ее как можно скорее или укрыться до того момента, когда возможность уехать представится.
"Гражданам США, находящимся в Ираке, настоятельно рекомендуется покинуть страну, как только они смогут это сделать, или укрыться на месте до тех пор, пока условия для отъезда не станут безопасными. Запаситесь едой, водой, медикаментами и другими предметами первой необходимости", - говорится в заявлении на сайте посольства.
Ранее госдепартамент предписал неключевому персоналу посольства покинуть страну из-за угроз безопасности.
Во всем Ираке отключилось электричество
Вчера, 19:33
 
В миреСШАИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
