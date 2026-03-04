https://ria.ru/20260304/irak-2078582294.html
Власти Ирака назвали причину отключения электричества по всей стране
Большинство линий электропередач отключились в Ираке из-за технической неисправности вследствие обострения ситуации в регионе, власти рассчитывают восстановить... РИА Новости, 04.03.2026
БАГДАД, 4 мар - РИА Новости. Большинство линий электропередач отключились в Ираке из-за технической неисправности вследствие обострения ситуации в регионе, власти рассчитывают восстановить электроснабжение за несколько часов, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе министерства электроэнергетики Ирака.
"Хотим сообщить вам, что большинство линий электропередач отключены из-за аварийной технической неисправности. Соответствующие группы министерств немедленно приступили к ремонтным работам для скорейшего восстановления электроснабжения", - отметили в министерстве.
"Надеемся восстановить электроснабжение в течение следующих нескольких часов", - добавили в ведомстве.