Власти Ирака назвали причину отключения электричества по всей стране

БАГДАД, 4 мар - РИА Новости. Большинство линий электропередач отключились в Ираке из-за технической неисправности вследствие обострения ситуации в регионе, власти рассчитывают восстановить электроснабжение за несколько часов, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе министерства электроэнергетики Ирака.